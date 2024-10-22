شكرا لقرائتكم خبر عن الهندية بارنيتا بورتهاكور تعلق على تشبيهها بـ وفاء عامر: سعيدة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الهندية بارنيتا بورتهاكور، عن سعادتها البالغة بالتعليقات التى حصدتها مؤخرا، بوجود شبه كبير بينها وبين الفنانة وفاء عامر، كما حرصت على توجيه رسالة لها.

وقالت بارنيتا بورتهاكور خلال فيديو إن هناك صديقة مصرية أخبرتها بوجه الشبه بينها وبين الفنانة المصرية وفاء عامر، ومن ثم تفاجأت ووجدت أنه أمر رائع للغاية خاصة أن الأخيرة نجمة مصرية كبيرة ووصفتها بـ"سوبر ستار".

وأضافت بورتهاكور أنها تحب وفاء عامر، وأحبت عملها للغاية عندما بحثت عنها، وأكد كل من حولها من العائلة والأصدقاء أن هناك تشابه بينهما، خاصة فى شخصيتيهما فى العمل، مؤكدة أنها سعيدة للغاية بذلك.

وقامت بارنيتا بورتهاكور بتوجيه رسالة باللغة العربية، للجمهور العربى قائلة "سوف أحاول أن أشارككم رسالة صغيرة باللغة العربية، أنا بحب مصر والمصريين والوطن العربى كله".

يشار إلى أن بارنيتا بورتهاكور حققت نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل "من الحب ما قتل"، كما قدمت بارنيتا بورتهاكور دورا مميزا فى المسلسل الهندى "حب الصدفة" بمشاركة هارشاد شوبرا وجينفير وينجت.

وتصور بارنيتا بورتهاكور، خلال هذه الفترة، مسلسلها الجديد "دورجا" الذى سوف يتم عرضه قريبا على إحدى القنوات الهندية.