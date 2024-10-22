شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الأفلام الفائزة بمهرجان جامعة بدر السينمائى بنادى سينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعاليات نادى سينما المرأة، أمس الاثنين، فى إطار حرص وزارة الثقافة على نشر الثقافة السينمائية، حيث تم عرض الأفلام الفائزة من مهرجان جامعة بدر السينمائى لأفلام الطلاب فى دورته الأولى، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، وأقيمت العروض في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وكانت الأفلام المعروضة فيلم "16 مللي" للمخرج عبد الله جاد الحائز على جائزة أفضل مخرج، وفيلم "البديل" للمخرج مازن فوزي الحائز على جائزة أفضل فيلم، بالإضافة إلى فيلم "سرقة منتصف الليل" للمخرجة رغدة كرم، وفيلم "أوضتين وصالة" للمخرج مينا ماهر، وفيلم "توشريت" للمخرج عامر أبو حسيبة.

عقب العرض أُقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي حيث تمت مناقشة الأفلام مع الجمهور.

يُذكر أن نادي سينما المرأة يُعقد الاثنين الثالث من كل شهر، بهدف دعم الأعمال السينمائية النسائية والمواهب الشابة، تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي. وكانت الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.



عرض الأفلام الفائزة بمهرجان جامعة بدر السينمائي بنادي سينما المرأة



عرض الأفلام الفائزة بمهرجان جامعة بدر السينمائي بنادي سينما المرأة