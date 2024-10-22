شكرا لقرائتكم خبر عن ماستر كلاس للمخرج تامر محسن فى مهرجان الجونة يديره صدقى صخر والان مع تفاصيل الخبر

يقيم مهرجان الجونة السينمائى ماستر كلاس للمخرج تامر محسن تحت عنوان توجيه الممثل، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة التى تقام فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، ويدير الفنان صدقى صخرالماستر كلاس المقرر اقامته يوم 30 أكتوبر الجارى.

وأعلن مهرجان الجونة السينمائى عن إقامة جلسة حوارية مع المخرج العالمى هانى أبو أسعد، المرشح مرتين لجائزة الأوسكار، وتقام الجلسة يوم 26 أكتوبر الساعة 2 مساءً، بإدارة أحمد شوقى، رئيس الاتحاد الدولى للنقاد السينمائيين (فيبريسي) ورئيس تمويل سيني جونة لدعم صناع الأفلام.

كما كشف مهرجان الجونة السينمائي عن استضافة الممثلة والمنتجة ومقدمة البرامج الشهيرة إسعاد يونس، في جلسة حوارية تديرها النجمة الكبيرة يسرا، للتعرف على أبرز محطات المسيرة المتنوعة لإسعاد، والتي قدمت خلالها العديد من الأدوار التي لا تمحى من ذكرة السينما، كما تتحدث حول الصناعة وأبرز التحديات التي تواجهها وكيف يمكن تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة وذلك في السادس والعشرين من أكتوبر الحالي.

يذكر أن الفنان صدقى صخر يواصل حالياً تصوير دوره فى مسلسل "رقم سرى" مع النجمة ياسمين رئيس وعمرو وهبه، والذي يعد امتدادًا لمسلسل صوت وصورة، ويقدم صدقي شخصية لطفي عبود المحامي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب، ومن المقرر عرضه في موسم الشتاء الـOff Season.

وقد انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.