شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تلتقى نيللى كريم فى رمضان 2025 بعد 11 عاما من "سجن النسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت النجمة روبى على المشاركة فى بطولة مسلسل نيللى كريم المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2024، بعد مرور 11 سنوات على التقائهم الأول فى مسلسل "سجن النسا"، الذى عرض عام 2014.

وتدخل روبى ونيللى بروفات العمل الجديد خلال الفترة المقبلة من أجل التحضير للعمل وبدء التصوير فى أقرب فرصة، حيث تجرى حاليا اختيار باقى طاقم العمل الجديد ويتم الإعلان عن تفاصيل العمل قريبا.

وكانت آخر أعمال روبي الدرامية مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عرض خلال موسم رمضان قبل الماضي، وشاركها بطولته أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

أما النجمة نيللي كريم، كانت آخر أعمالها مسلسل "فراولة"، الذي عرض العام الماضي في موسم رمضان، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وشاركها بطولته: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.