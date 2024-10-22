توقف مسلسل إني أحبك لـ داليا مصطفى بشكلٍ نهائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:52 مساءً - يواجه مسلسل "إني أحبك"، بطولة الفنانة داليا مصطفى، حالة من سوء الحظ، منذ اليوم الأول للتحضير له، فبعدما سبق واعتذرت سهر الصايغ وهبة مجدي عن دور البطولة، يبدو أن العمل سيواجه مصيراً غامضاً.

أزمات إنتاجية تُعطل مسلسل "إني أحبك"

علمت "الخليج 365" أن الشركة المنتجة قررت بشكلٍ رسمي إلغاء تنفيذ مسلسل "إني أحبك" لـ داليا مصطفى، وذلك بسبب أزمات إنتاجية متعاقبة، حالت دون خروج العمل إلى النور، إذ جرى الاعتذار لصُنّاع العمل، وعلى رأسهم المؤلف مجدي صابر، والمخرج عبد العزيز حشاد.

وكان هذا المسلسل يحمل في البداية اسم "حبيبة"، قبل أن يتغير اسمه قبل أسابيع قليلة، وكان من المُفترض تصويره يوم 20 سبتمبر الماضي، وعرضه في "الأوف سيزون"، وكان من المُقرر أن تلعب الفنانة سهر الصايغ دور البطولة، قبل أن تعتذر ويُسند الدور إلى الفنانة هبة مجدي، إلا أنها اعتذرت هي الأخرى، ليتم الاستقرار في النهاية على الفنانة داليا مصطفى.

View this post on Instagram A post shared by Dalia Mostafa (@daliamostafaac)

داليا مصطفى تواصل تصوير "روج أسود"

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Abd Al Rahman (@mohamed.abd.alrahman.hamaky)

وفي سياقٍ آخر، تواصل الفنانةتصوير مشاهدها في مسلسل "روج أسود" تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ومن المقرر عرضه قريباً ضمن موسم أعمال الأوف سيزون، ويُشارك في بطولته رانيا يوسف ، مي سليم، لقاء الخميسي، عابد عناني، كريم العمري، محمد دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، ويدور العمل في إطار اجتماعي تشويقي، مستوحى من قصص حقيقية تدور أحداثها داخل محاكم الأسرة المصرية، حيث يُسلط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية الشائكة التي تواجه الأسر.

والجدير بالذكر أن آخر المشاركات الدرامية للفنانة داليا مصطفى كانت من خلال مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عُرض في موسم رمضان 2023. والذي قدمت خلال أحداثه شخصية "عاليا"، وشاركها بطولة العمل عدد آخر من النجوم وهم ياسر جلال، مي عمر، مراد مكرم، بسنت شوقي، وآخرون، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».