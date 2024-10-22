تقرير اختبار السموم يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة ليام باين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:52 مساءً - بعد مرور أيام من وفاة المُغني البريطاني ليام باين، أعلنت بعض التقارير بأن نتائج اختبار السموم جاء بها بعض المعلومات المهمة حول وفاة نجم فرقة "وان دايركشن"، وقد كشف تشريح جزئي لجثة ليام باين أنه توجد مواد متعددة في جسده حينما سقط من شرفة الطابق الثالث في غرفته بالفندق في بوينس آيرس بالأرجنتين.

مصادر تؤكد أن جثة ليام باين ستبقى في الأرجنتين حتى انتهاء التشريح

والد ليام باين يذهب إلى الفندق الذي شهد وفاة نجله

وذكرت العديد من المصادر لـ ABC News، أن المواد التي تم اكتشافها بجسد المُغني البريطاني ليام باين تنتمي لأنواع العقاقير الممنوعة، والتي تتكون من مزيج لعدد من الأدوية، فيما أكدت المصادر أن جثةستبقى في الأرجنتين حتى اكتمال التشريح.يُذكر أن جيف باين، والد الفنان الراحل، حرص على الذهاب إلى الفندق الذي شهد وفاة نجله، وهناك وضع المعجبون رسائل الرثاء الخاصة بهم خارج الفندق الذي تُوفي فيه الفنان الشهير.

وحرص والد الفنان الراحل على قراءة رسائل الرثاء التي تركها الجمهور والمُعجبون لابنه المُغني والعضو السابق في فرقة "وان دايركشن - One Direction"، كما توقف الأب بجانب الزهور والصور والشموع التي تم وضعها حول شجرة بالقرب من الفندق، كما وجّه الشكر للمعجبين على تقديم التعازي قبل مغادرته للمكان.

ولدى وصول والد المُغني ليام باين، أنشأ المعجبون حاجزاً بأجسادهم لمنع المصورين من الاقتراب منه كثيراً، وكان يبدو على الأب علامات الحزن والتأثر بشكلٍ واضح على ملامح وجهه، وهو يقف صامتاً أمام الحاضرين.

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