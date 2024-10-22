شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام حافظ ينضم لأبطال فيلم درويش ويبدأ تصوير دوره والان مع تفاصيل الخبر

انضم الفنان إسلام حافظ إلى أبطال فيلم درويش مع النجم عمرو يوسف والذى انطلق تصويره مؤخراً، حيث يجسد إسلام شخصية مختلفة خلال شاب يدعى المطبعجىى وذلك فى فترة الأربعينات التى يدور فيها أحداث الفيلم الذى يتتبع مغامرات محتال ذا شخصية جذابة يعيش حياةً مليئةً بالتحديات والمخاطر.

فيلم "درويش" من تأليف وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوى، ويضم فى قائمة أبطاله إلى جانب عمرو يوسف كلاً من: دينا الشربينى، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، ليسجل الفيلم تعاوناً جديداً بين عمرو يوسف ودينا الشربينى بعدما حققا الثنائى نجاحاتٍ سوياً ما بين السينما والدراما على مدار السنوات الماضية.

وشارك إسلام حافظ فى رمضان الماضى خلال مسلسل "بدون سابق إنذار" الذى عُرض في النصف الثاني من الشهر الكريم لاسيما وأنه مكوّن من 15 حلقة، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة.

وفى سياق آخر ينتظر إسلام حافظ استئناف تصوير فيلم عيسى مع النجم العالمى مينا مسعود، والذى تم تصوير المشاهد الأولى في العمل قبل التوقف لانشغال الأبطال بأعمال أخرى، والفيلم من تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته خالد الصاوى، رنا رئيس، محمود حجازى، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.