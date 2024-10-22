مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يكرم الفنان علاء مرسى

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القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى خلال دورته التاسعة الفنان القدير علاء مرسى ويمنحه درع الفنانة سميحة أيوب التقديرى خلال الدورة الجديدة، والتى من المقرر إقامتها فى الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر 2024 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

الفنان علاء مرسى من مواليد مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، ووالده من علماء الأزهر الشريف، تربى فى بداية حياته فى المدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية، وأكمل تعليمه فى مدينة دسوق فى المرحلة الابتدائية بعد وفاة والده الشيخ محمد مرسى الدمراوى.

كانت بداياته الفنية من خلال الإذاعة المدرسية والمسرح من خلال قصر ثقافة دسوق، ثم بعدها قرر دراسة التمثيل على أصوله فجاء للقاهرة والتحق بأكاديمية الفنون، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج دفعة عام 1998، وهو فنان مخلص لفن المسرح ولم ينقطع عنه طوال رحلته الفنية، وبعد وصوله لمرحلة النجومية عاد لقصر ثقافة دسوق ودعم الشباب هناك وقدم معهم ريبورتوار من الأعمال المسرحية التى قدمت على هذا القصر.

ومن أهم أعمال الفنان القدير علاء مرسى المسرحية: كوبرى الناموس، جوز ولوز، مرسي عايز كرسي، مملكة الشحاتين ، برلمان الستات، وله مشاركات بالتمثيل والإخراج في بعض المسرحيات الكويتية، ومنها مسرحيات: عايلة قرقيعان مع الفنان طارق العلي، الطرطنجي مع طارق العلي وداوود حسين ، قروب بوخلي من بطولته وإخراجه بمشاركة الفنانة الكويتية انتصار الشراح ، وله أيضا مشاركات عديدة في أعمال سينمائية ودرامية، ومن أهم أعماله السينمائية "الطريق إلى إيلات"، و"هيستريا"، و"عسكر في المعسكر"، و"كركر"، و"عندليب الدقي"، و"معلش احنا بنتبهدل"، وفي الدراما التليفزيونية قدم : مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، و"السيرة الهلالية"، و"سرايا عابدين"، و "بوابة الحلواني.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.