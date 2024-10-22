عمرو عرفة يرد على نبيل الحلفاوي بسبب أزمة لاعبي نادي الزمالك قبل نهائي السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد المخرج عمرو عرفة، على الفنان نبيل الحلفاوي بِشأن أزمة لاعبي نادي الزمالك واحتجازهم في الإمارات بسبب اعتدائهم على منظمي بطولة كأس السوبر المصري في المباراة التي جمعته بنادي بيراميدز وانتهت بفوز نادي الزمالك بركلات الترجيح.

وأعاد عمرو عرفة نشر تعليق الحلفاوي على الأزمة عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "يعني اللعيبة في الحبس وعاوزهم يعاقبوهم، طب استنى لما يخرجوا واحكم بعدها، الفرق شاسع بين الحالتين يا قبطان".

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي على أزمة ناديي الأهلي والزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد على تعامل إدارة الناديين مع الأزمة وقال عبر حسابه على نفس التطبيق: "الفرق شاسع بين الأهلي كمؤسسة رياضية عملاقة وناجحة وبين غيره من الأندية مش ببلاش ومش بالكلام واليفط، ارجعوا للمشكلتين بالأمس ورد فعل المسؤولين، هناك فرق".

يذكر أن آخر مشاركات المخرج عمرو عرفة كانت بفيلم "أهل الكهف" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وعرض في موسم أفلام عيد الأضحى الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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