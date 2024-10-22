شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ جاستين بيبر منذ اعتقال شون ديدى فى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر المغنى الشاب جاستين بيبر صمته ونشر صورة على حسابه على موقع الصور إنستجرام لأول مرة منذ أكثر من شهر، بعد اعتقال معلمه مغنى الراب شون ديدى كومبس.

وكانت هذه هى المرة الأولى التى ينشر فيها بيبر منذ 3 سبتمبر الماضى، وشهدت سلسلة الصور ظهوره وهو يؤلف الموسيقى، حيث يمكن رؤيته وهو يضغط على بعض المفاتيح ويلعب بأقراص جهاز خلط الموسيقى.

فى صورة أخرى نشر جاستن قمرًا مكتملًا وزهورًا وطائرًا وصورة جانبية مذهلة لزوجته هايلي بيبر.

وتأتى عودة جاستن إلى وسائل التواصل الاجتماعى بعد اعتقال معلمه، شون ديدى كومبس، فى 16 سبتمبر الماضى فى فندق فى مانهاتن بنيويورك، وذلك بعدما رفعت ستة دعاوى قضائية جديدة على مغنى الراب شون ديدي كومبس تتهمه باغتصاب النساء والاعتداء الجنسى على الرجال والتحرش بصبى يبلغ من العمر 16 عامًا.



جاستين بيبر وزوجته



جاستين بيبر المغنى الشاب جاستين بيبر



صور من حساب جاستين بيبر



صورة جديدة لـ جاستين بيبر



جاستين بيبر من الاستديو



أول ظهور لـ جاستين بيبر



جاستين بيبر يلعب موسيقى

وتم تحديد المدعين فى الدعاوى القضائية، التى تم رفعها بشكل مجهول فى المحكمة الفيدرالية بموجب قانون العنف بدافع الجنس فى نيويورك، على أنهم امرأتان وأربعة رجال.

أحد المدعين في موجة الدعاوى القضائية الحالية هو رجل يعيش في ولاية كارولينا الشمالية يزعم أن ديدى اعتدى عليه جنسياً عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا في إحدى "الحفلات البيضاء" لرجل الأعمال باد بوي في هامبتونز في لونغ آيلاند عام 1998.

وأكد المدعون أن الشخص نفذ ما طلبه منه ديدى بسبب الخوف والقلق، ولم يكتشف إلا لاحقًا أن ما حدث كان اعتداءً جنسيًا.