جينا فيشر تتحدث لأول مرة عن فقدان شعرها ورفضها حلقه بعد إصابتها بالسرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً - في وقتٍ سابق من هذا الشهر، تحديداً في اليوم الثامن من أكتوبر الحالي، صارحت النجمة جينا فيشر جمهورها ومتابعيها بإصابتها بمرض سرطان الثدي في العام الماضي، وتحدثت من خلال منشور عبر حسابها على إنستغرام عن رحلة العلاج حتى تمام الشفاء.

ويوم أمس 21 أكتوبر، تم بث حلقة برنامج Today، حيث حلَّت فيشر ضيفة على المذيعة هدى قطب، وتحدثت عن إصابتها بالسرطان وكيف فقدت شعرها.

جينا فيشر تتذكر رحلة العلاج من السرطان

بعد تشخيص حالتها بسرطان الثدي، خضعت جينا فيشر لـ 12 جولة من العلاج الكيميائي بدأ من فبراير العام الماضي، وثلاثة أسابيع من العلاج الإشعاعي بدءاً من يونيو، وعولجت منذ ذلك الحين بجرعات من عقارين آخرين.

وكشفت الممثلة البالغة من العمر 50 عاماً، أثناء اللقاء عن قرارها بعدم حلق شعر رأسها أثناء العلاج الكيميائي، وقالت إنها طوال رحلة علاجها، لم تفكر في إزالة كل شعرها بالكامل، وتذكرت فيشر: "عندما أخبروني أنني يجب أن أخضع للعلاج الكيميائي، كان أول ما فكرت فيه هو، لا أريد أن أتقيأ، ولا أريد أن أفقد شعري". وأضافت: "لم أتقيأ، لكنني فقدت شعري. وهذا هو كل ما نتحدث عنه نحن السيدات. كم بحثت على غوغل عن الشعر وصور الشعر، وكيف سيبدو؟ الطريقة التي فقدت بها شعري، لا يخرج بالتساوي، يخرج بشكل متقطع. لذلك بدأت ببقعة صلعاء كبيرة على هذا الجانب من رأسي. وكنت أقوم بتمشيطه بشكل متقن".

وقالت إنها لم تفكر بلحظة في أن تحلق رأسها، لكنها ظلت تفكر في قصَّه. واستمرت مشيرة إلى شعرها وقالت: "كان لدي دائماً القليل من الشعر هنا، وفي الخلف. وبما أنني كنت أحاول البقاء متخفية، فقد ساعدتني تلك القطع الصغيرة المتطايرة في الوهم بالشعر".

وبينما كانت تتكيف مع تساقط شعرها، قالت فيشر إنها كانت ترتدي شعراً مستعاراً وقبعات، ومع ذلك، فهي الآن مستعدة للتخلص من الشعر المستعار والظهور بشعرها القصير.

جينا فيشر تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان

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شاركت الممثلة جينا فيشر مجموعة من الصور مصحوبة برسالة جاءت صادمة لمحبيها وجمهورها؛ إذ أعلنت إصابتها في وقتٍ سابق من العام الماضي بسرطان الثدي. وكانت آخر صورة في المجموعة عبارة عن صورة عائلية، يغلب عليها روح الاحتفال والفرح بالقضاء على المرض.

وجاء في نص الرسالة ما يلي: "في أكتوبر 2023، نشرت صورة لنفسي على إنستغرام وأنا أستعد لتصوير الثدي بالأشعة السينية الروتيني، بعد نتائج غير حاسمة لتصوير الثدي بالأشعة السينية بسبب أنسجة الثدي الكثيفة، أمر طبيبي بإجراء الموجات فوق الصوتية على الثدي، لقد وجدوا شيئاً في الثدي الأيسر، تم طلب خزعة، ثم في الأول من ديسمبر 2023، علمت أنني مصابة بسرطان الثدي الإيجابي الثلاثي في المرحلة الأولى، سرطان الثدي الثلاثي الإيجابي هو شكل عدواني من سرطان الثدي ولكنه يستجيب أيضاً للعلاج بدرجة كبيرة".

وأوضحت فيشر في رسالتها أنها خضعت لجراحة في يناير لإزالة الورم، والذي لحسن الحظ تم اكتشافه مبكراً ولم ينتشر، ومع ذلك، بسبب "الطبيعة العدوانية" لسرطانها، احتاجت إلى العلاج الكيميائي والإشعاعي، والذي كان عبارة عن 12 جولة من العلاج الكيميائي بدأ من فبراير وثلاثة أسابيع من الإشعاع بدأ من يونيو، وقد عولجت منذ ذلك الحين بجرعات من دواءين آخرين.

واستطردت قائلة: "يسعدني أن أقول إنني أشعر بتحسن كبير، لقد فقدت شعري أثناء العلاج الكيميائي، ولكن بفضل بعض الشعر المستعار الرائع والقبعات ذات الشعر تمكنت من الانتظار حتى الآن للكشف عن كل ما كان يحدث معي".

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