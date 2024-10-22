حتى إشعار آخر.. نادين نجيم توضح سبب تأجيل عرض حلقتها ببرنامج صاحبة السعادة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً - فاجأت الفنانة نادين نسيب نجيم محبيها وجمهورها بتأجيل عرض لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" والذي كان مقرراً عرضه مساء أمس الإثنين، وأوضحت نادين السبب وراء تأجيل لقائها في البرنامج، إذ شاركت محبيها ومتابعيها صورة لها من كواليس اللقاء عبر "الاستوري" الخاص بحسابها الرسمي على "إنستغرام"، وكتبت عليها: "نظرا للظروف، تم تأجيل الحلقة حتى إشعار آخر، شكرا لكم".

سكرين شوت من ستوري حساب نادين نسيب نجيم على إنستغرام

انفصال نادين نجيم عن خطيبها ناريغ ناربيكيان

جدير بالذكر أن النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم أعلنت انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال ناريغ ناربيكيان بعد مرور نحو عام ونصف على إعلان خطوبتهما، إذ نشرت نادين رسالة غامضة عبر "ستوري" حسابها الرسمي في "إنستغرام"، جاء فيها: "يسعدني أن أعلن أنني متزوجة رسمياً! لا، أنا عزباء". وقد تواصلت الخليج 365 مع مديرة أعمال الفنانة نادين نجيم التي حسمت الجدل وأكدت لـ"الخليج 365" انفصال نادين نجيم عن خطيبها بعد قصة حب طويلة.

يمكنكم قراءة... نادين نجيم تنفي صحة الشائعات حول انفصالها عن خطيبها ببيان رسمي

مشاركة درامية سابقة لـ نادين نسيب نجيم

شاركت مؤخراً نادين نسيب نجيم في مسلسل "2024" وهو الجزء الثاني من مسلسل "2020" الذي عُرض قبل ثلاثة أعوام. والجزء الجديد مؤلف من 15 حلقة، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نادين نجيم كل من محمد الأحمد، كارمن لبس، رفيق علي أحمد، وآخرين.

ودارت أحداث المسلسل حول النقيب "سما" الشخصية التي تقدمها نادين نجيم، التي تستأنف عملها مرة أخرى وبقوة، بعدما تعرضت له في الماضي في القضية 2020، حيث تواجه تحديات وصعوبات في عملها الأمني، وتصبح حياتها مرتبطة بشخصية "لؤي الديب" محمد الأحمد.

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