حبيب غلوم يهنئ زوجته هيفاء حسين بيوم ميلادها والأخيرة ترد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً - تحتفل الفنانة هيفاء حسين بيوم ميلادها اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر، وذلك وسط مجموعة من أعمالها الفنية المتنوعة التي قدمتها ما بين شاشات التلفاز وأخرى على خشبة المسرح وحققت من خلالها نجاحات كبيرة. وقد حرص زوجها الفنان حبيب غلوم على تهنئتها بطريقة خاصة ومميزة بيوم ميلادها، إذ نشر صورة عبر حسابه بـ "إنستغرام" تجمعهما برفقة أبنائهما، معلقاً: "كل سنة وكل لحظة وانتي الحب الله يحفظج ويديم عليج الصحة والسعادة وراحة البال ويخليج لنا يارب". لترد عليه هيفاء بطريقة غلب عليها المزاح: "ويخليك لي يا الغالي.. وين بتسفرني".

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وتزامناً مع احتفال هيفاء حسين بيوم ميلادها سوف نستعرض عدداً من الأعمال الفنية التي جمعتها بزوجها الفنان حبيب غلوم من خلال السطور التالية.

فيلم "عقاب" وتفاصيل اللقاء الأول

خلال أحد اللقاءات التي جمعت هيفاء حسين بزوجهافي أحد البرامج، استرجعتكواليس أول لقاء بينهما، قائلة إنها اجتمعت لأول مرة بالفنانقبل زواجهما في فيلم "عقاب"، الذي يُعد أول فيلم روائي إماراتي طويل؛ لافتة إلى أن هذا الفيلم تسبب في تعرُّفها عليه، وبعد ذلك توالت الأعمال.

وفي اللقاء ذاته، تحدّث أيضاً حبيب غلوم، عن هذا اللقاء موضحاً أنه كان وقتها مشرفاً على الفيلم؛ حيث كان يقوم باختيار الممثلين المشاركين فيه، وتسبب هذا الأمر في تعرُّفه على هيفاء حسين.

فيلم "عقاب"، مقتبس من رواية "الكونت دي مونت كريستو"، ويروي الفيلم قصة (ماجد)، وهو بحّار يحلم بالزواج من حبيبته (فاطمة)، لكن أحلامه تتحطم عندما يتهمه خصمه (خميس) ظلماً بالخيانة.

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أعمال درامية ذات طابع خاص

"الزقوم"

عُرض مسلسل "الزقوم" في موسم دراما رمضان 2022، ومن خلاله قدّمتشخصية "العنود"، بينما كان لدورٌ مختلف في هذا العمل الأول؛ حيث شارك من خلاله كممثل بشخصية تدعى "صقر بن سيف"، وأيضاً مشاركته كمشرف عام به.

ويتحدث مسلسل "الزقوم"- العمل الدرامي التراثي المعاصر- عن سكان قرية يتعرضون لأحداث مختلفة، تقع في حقب زمنية معينة، تبدأ من الربع الأخير من القرن الماضي، وصولاً إلى يومنا هذا، ويستعرض موضوعات اجتماعية شائكة بين الماضي والحاضر، وضمّ العملُ عدداً من النجوم، على رأسهم: سعد الفرج، فاطمة الحوسني، أميرة محمد وآخرون.. والعمل من تأليف إسماعيل عبد الله، ومن إخراج أحمد يعقوب المقلة.

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الجذوع

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من جهةٍ أخرى، شاركتفي موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل «الجذوع»، ودارت أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، حيث تشاركت بطولة العمل مع، الذي ظهر معها في أكثر من مشهد بكواليس العمل، ووثَّقت تلك اللحظاتبمجموعة صور مختلفة نشرتها عبْر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وكانت الرومانسية حاضرة بينهما، ودللت على هذا الأمر التعليقات التي كانت تكتبهاعلى الصور التي تنشرها، منها على سبيل المثال: «ما أعرف إيش كان يقول، بس دايماً حبيب يقول أشياء حلوة وتضحك.. مسلسل الجذوع».لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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