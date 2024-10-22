شكرا لقرائتكم خبر عن دينيس فيلنوف: سأبدأ العمل على الجزء الثالث من Dune أسرع من المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المخرج العالمى دينيس فيلنوف تحديثًا عن الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune، مشيرًا إلى أن الفيلم الأخير في الثلاثية قد يصل قبل الموعد المتوقع، حيث سيبدأ العمل عليه في عام 2026.

كشف فيلنوف لـ موقع Deadline عن أن "استراحته" قد انتهت وسيعود لتصوير الجزء الثالث من Dune قبل الموعد المتوقع، حيث صرح عن Dune 3، أو Dune: Messiah، قائلاً: "أنا في منطقة الكتابة الآن، وسأعود خلف الكاميرا أسرع مما أعتقد".

كما أكد المخرج العالمى دينيس فيلنوف أن الجزء الثالث من سلسلة Dune، الذى سيطرح تحت اسم Dune: Messiah سيكون فيلمه الأخير من السلسلة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

في حديثه إلى موقع Vanity Fair، كشف فيلنوف الذي أخرج Dune لعام 2021 وDune: Part Two الذى طرح بداية العام الجارى، أن عمله مع السلسلة سينتهى مع طرح الجزء الثالث.

حيث كشف فيلنوف أنه على الرغم من أن Messiah هو الفيلم الثالث من سلسلة Dune، إلا أنه لا ينبغي اعتباره ثلاثية، حيث شكل الفيلمان Dune وDune: Part Two الكتاب الأول في السلسلة، وسيكون Messiah تكملة لهما، مما يجعل السلسلة تتكون من فيلمين ولكن في ثلاثة أفلام.

كما أشار فيلينويف في حواره أنه في حال نجاح فيلم Messiah، فإنه سيكون سعيدًا بتسليم السلسلة إلى مخرج أفلام آخر: إذا نجح فيلم Dune: Messiah، النجاح الذى اتمناه، فسوف يكون قد مر سنوات عديدة بالنسبة لي في عالم Arrakis، وأود أن أقدم شيئًا آخر".