شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض مسلسل 6 شهور بطولة نور النوبي على watch it غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدًا الأربعاء 23 أكتوبر عرض أولى حلقات مسلسل 6 شهور بطولة الفنان الشاب نور النبوى على منصة watch it، من إخراج مصطفى سولى، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، حيث إن العمل مكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في عالم العقارات وخباياه.

وحرصت منصة watch it الإلكترونية الفترة الماضية على الترويج للعمل، من خلال طرح برومو رسمي وبوستر جماعي تشويقي، بالإضافة إلى طرحها بوسترات فردية لكل شخصية من شخصيات العمل، على مدار الأيام الماضية.

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، وعدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

وقدم نور النبوى فى رمضان الماضى مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وفى السينما يصور حاليًا نور النبوى فيلم الحريفة 2 بطولة أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.



