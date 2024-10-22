شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة العيلي بعد نجاحه في تيتا زوزو يشارك ببطولة مسلسل فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان حمزة العيلى في بطولة مسلسل فهد البطل، بطولة الفنان أحمد العوضى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجى، حيث من المقرر أن يقدم حمزة دورًا مهماً في أحداث العمل، حيث يقود صراعًا مع العوضى خلال أحداث المسلسل، الذى يدور في إطار شعبى اجتماعى، ويعد فهد البطل أول تعاون بين حمزة والعوضى في الدراما التليفزيونية.

ويعرض حاليًا لحمزة العيلى مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة اسعاد يونس، من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد عب العزيز، وإنتاج سينرجى، حيث لاقى حمزة اشادات كبيرة على دوره في المسلسل، ويشارك في بطولة المسلسل ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.