شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدل الحدوتة 3 يعود لقائمة الأكثر مشاهدة على Watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مسلسل بدل الحدوتة 3 بطولة النجمة دنيا سمير غانم لقائمة مسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر على منصة watch it، مرة أخرى حيث تصدر المركز الثالث في القائمة، وهو من إخراج خالد الحلفاوى، وتأليف أيمن وتار، وعرض عام 2019، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وتصدر المركز الأول مسلسل برغم القانون بطولة النجمة إيمان العاصى، والمركز الثانى مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس.



بدل الحدوتة

مسلسل "بدل الحدوتة 3" بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، سارة عبد الرحمن، دلال عبد العزيز، روجينا، سارة عبد الرحمن، سلوى عثمان، هنا شيحة، محمد شاهين، فتحى عبد الوهاب، حنان سليمان، محمود البزاوى، انعام سالوسة، أيتن عامر، أحمد فلوكس، ناهد السباعى، يسرا اللوزى، سامو زين وتأليف أيمن وتار وشريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

تدور أحداث المسلسل حول 3 شخصيات بقصص مختلفة، الأولى بيلا: التي تمتاز بشخصيتها القوية والمسيطرة وتعمل في إصلاح العلاقات العاطفية. والثانية لهفة: تحلم بالشهرة فتستخدم كافة أساليب الكذب للوصول لها. والثالثة لولي: التي تعيش في مزرعة بطاطس، بعد اختفاء أهلها واعتقادها أن العالم انتهى، حتى تتقابل مع جمال الذي يخبرها أن العالم مازال مستمر، فتقرر الخروج والبحث عن والديها.

