شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن فى صورتين جديدتين من فيلم Gladiator 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Paramount Pictures صورًا جديدة للنجم العالمى دينزل واشنطن من الفيلم الجديد المنتظر Gladiator 2، الذى سيقوم بإخراجه المخرج العالمى ريدلى سكوت.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم Gladiator 2 في دور السينما في 22 نوفمبر المقبل، ويلعب النجم العالمى بول ميسكال دور لوسيوس، ابن شقيق كومودوس (الذي لعبه سابقًا جواكين فينيكس) الذي أنقذه ماكسيموس (راسل كرو) في الفيلم الأصلي.

ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين الذين تم تأكيد مشاركتهم في الجزء الثاني، دينزل واشنطن، وكوني نيلسن، وديريك جاكوبي، ودجيمون هونسو، وجوزيف كوين، وبيدرو باسكال، وفريد هيشينجر.

وكان قد أكد الممثل العالمى بول ميسكال أنه انتهى من تصوير الجزء الثاني من فيلم Gladiator، حيث سيلعب الشخصية الرئيسية في العمل "لوسيوس"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

أثناء ظهوره في برنامج The Graham Norton Show ، أكد ميسكال أنه انتهى من التصوير، مازحًا: "لقد نجوت منه".

وعندما سأل نورتون عن موعد محتمل لإصدار الفيلم، قال ميسكال: "سيقوم شخص ما باغتيالي إذا قلت أي شيء آخر"، كما تحدث ميسكال أيضًا عن عملية اختيار الجزء الثاني، حيث تذكر قائلاً: "كنت أشارك في فيلم Streetcar Named Desire، وذلك عندما اتصل بي السير ريدلي سكوت وقال لي: "هل تريد أن تشارك في العمل؟"، وردى كان نعم".

سبق أن أوضح سكوت أفكاره بشأن اختيار ميسكال باعتباره الدور الرئيسي في فيلمه المقبل، قائلًا إنه التقى بالممثل الأيرلندي من خلال أشخاص عاديين، حيث صرح قائلا: "كنت أفكر: من هو بول ميسكال هذا؟، ثم شاهدت مسلسل من بطولته وبعد ذلك، فجأة، ظهر فيلم Gladiator 2، لأن السيناريو كان يعمل بشكل جيد، وظللت أفكر في اختيار بول".



دينزل واشنطن من فيلم Gladiator II