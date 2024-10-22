شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة: أتخوف من الأجزاء ولكن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمس النجم شريف سلامة الجمهور للجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، خلال ندوة المسلسل بفعاليات creative industry summit، وقد حضر الندوة النجم شريف سلامة والمخرج خالد الحلفاوى والمؤلفة رنا أبو الريش والمؤلفة يسر طاهر والممثلة الشابة لينا صوفيا والمنتج المنفذ وسام سيف.

وقال شريف سلامة: "الحقيقة أول ما قريت أول حلقتين اتخضيت لأني بتخوف من فكرة الأجزاء إنما رنا ويسر فاجآونى بحاجات حلوة أوى فى الكتابة دخلنا فى تطور رهيب ولكل الجمهور انتظروا الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد بوادر النجاح واضحه من الورق والمسلسل حقيقى ودخل كل بيت مصرى".

وفاز النجم شريف سلامة بحفل creative industry summit "جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور"، أمس جائزة الانجاز التمثيلى، أفضل مسلسل كوميدي كامل العدد+1 أفضل ممثلة كوميدية دينا الشربيني أفضل كاتب مسلسلات كوميدي رنا أبو الريش ويسر طاهر وأفضل ممثلة طفلة سيلينا محمد سعد وأفضل ممثل صاعد حمزة دياب وأفضل ممثلة صاعدة لينا صوفيا.



