هكذا علق صلاح عبدالله على دراسة الزمالك الانسحاب من السوبر بسبب أزمة الثلاثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



علق الفنان صلاح عبد الله على أزمة فريق نادي الزمالك بدولة الإمارات، وإعلان أحمد سالم متحدث النادي، عقد رئيس مجلس إدارته اجتماع عاجل مع أمين الصندوق حسام المندوه رئيس بعثة الفريق في الإمارات؛ لبحث الاعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري.

وكتب صلاح عبدالله، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "كزملكاوي مش موافق على عدم لعب النهائي".



يذكر أن السلطات الإماراتية قد قررت تغريم عدد من لاعبي الزمالك مبلغ مالي قدرة 600 ألف درهم (ما يعادل 8 ملايين جنيه) بسبب التعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المحلي.

اقرأ أيضا..

الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"