أحمد فهمي ينتقد اصطياد كلب في أحدى الكمبوندات السكنية: "مفيش أي رحمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتقد الفنان أحمد فهمي اصطياد كلب بواسطة "مصيدة" داخل كومبوند سكني في منطقة التجمع الخامس.

ونشر فهمي صورة للكلب بعد سقوطه في المصيدة، عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "مفيش أي رحمة".

يأتي ذلك، بعد أيام من حديث الفنانة الشابة آية سماحة، على ما يحدث في طب بيطري جامعة القاهرة مع الكلاب واستخدامها في تجارب علمية، بمثابة طلب إنساني.

وكتبت سماحة، عبر حسابها على فيسبوك: "الموضوع بتاع طب بيطري جامعة القاهرة مش شخصي مع أي حد ولكنه طلب إنساني، احنا بنحاول نساعد أن يكون في بديل أو حل غير تعذيب الأرواح سواء كانت كلاب أو ضفادع أو فران وده بيحصل في أماكن كتير طبعا مش بس في المكان ده لكن هو مش مسموح بيه في بلد عريقة زي مصر.. كل العالم بيحترمها وليها مكانة وسط الدول".

وعرض للفنان أحمد فهمي مؤخرًا فيلم "عصابة الماكس" ضمن موسم أفلام عيد الأضحى وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، إخراج حسام سليمان.

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول (المكسيكي) الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

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