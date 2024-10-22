الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أزمتي النادي الأهلى ونادي الزمالك، بعد مباراتي يوم الأحد الماضي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، إذ واجه الأول فريق سيراميكا كليوباترا وانتهت المباراة بينهما بهدفين لهدف لصالح الأهلي، أما الزمالك ففاز على "بيراميدز" بركلات الترجيح.

ونشر الحلفاوي تعليقه عبر حسابه الرسمي على "X" وقال: "الفرق الشاسع بين الأهلي كمؤسسة رياضية عملاقة وناجحة وبين غيره من الأندية مش ببلاش ومش بالكلام واليفط، ارجعوا للمشكلتين بالأمس ورد فعل المسؤولين، هناك فرق".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي أصدر قرارا بعودة اللاعب محمود كهربا، إلى مصر وعدم انضمامه لتشكيل الفريق في المباراة التي ستجمعه بنادي الزمالك في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، عقب دخوله في مشادة مع المدير الفني مارسيل كولر لعدم مشاركته في التشكيل الأساسي للمباراة.

أما أزمة نادي الزمالك فكانت اتهام ثلاثة أشخاص من الفريق بالاعتداء على أحد منظمي البطولة.

وحرص نبيل الحلفاوي على تهنئة النادي الأهلي عقب فوزه على نادي سيراميكا كليوباترا وتأهله للمباراة النهائية ومقابلة غريمه نادي الزمالك وعلق: "مبروك، توفيق غير عادي لطاهر، رجولة ربيعة، مرونة شوبير، يفوزون على سيراميكا وكولر".

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