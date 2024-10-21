نيللي كريم تصالح زينة على الهواء.. فما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت النجمة نيللي كريم عن سوء التفاهم الذي حدث بينها وبين النجمة زينة بسبب تصريح سابق حول تأخر زينة على مواعيد التصوير. وخلال استضافتها في برنامج “يوم ليك” مع الإعلامية سمر يسري على قناة “CBC”، قدمت نيللي كريم اعتذارًا لزينة قائلة: “مش عارفة زعلت مني ولا إيه، بس أتمنى ميكونش فيه زعل. يارب متزعلش أنا مش قصدي حاجة وحشة”. وأوضحت أن تصريحها كان يقصد الالتزام بالمواعيد فقط وليس الإساءة.

كما استغلت نيللي كريم الفرصة لتهنئة زينة على أعمالها، مشيرة إلى أنها عملت معها في فيلم “واحد صفر” ومسلسل “لأعلى سعر”.

من جهة أخرى، شاركت نيللي كريم للمرة الأولى في عروض الأزياء في “أسبوع الرياض للأزياء” بالمملكة العربية السعودية. تألقت بفستان أسود من تصميم السعودية هنيدة صيرفي، مستوحى من التراث السعودي، وأكملت إطلالتها بتاج من الورود الحمراء.

على الصعيد الفني، كانت آخر أعمال نيللي كريم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل “فراولة” الذي قدَّمت من خلاله الكوميديا. أما النجمة زينة، فقد انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم “بنات الباشا”، الذي يتناول قضايا نسائية، ويشاركها في البطولة مجموعة من النجوم، ومن المتوقع أن يُعرض في المهرجانات السينمائية قريبًا.