شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الجناينى: لا يوجد جزء ثان من حالة خاصة والمسلسل أثر فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حضر أبطال مسلسل حالة خاصة، ندوة عن العمل خلال فعاليات creative industry summit، وهم المنتج طارق الجناينى والفنان حسن أبو الروس وداليا سليمان مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للتوحد وأحمد فاضل content producer watch it.
وقال حسن أبو الروس: "كنت لا أعلم شيئاً عن مرض التوحد ولكن بجد المسلسل خلانى أعرف قد إيه مرضى التوحد عندهم قدرة خاصة وتركيز هائل وعندهم مواهب كثيرة، وفيه ناس فى مجتمعنا لا تتقبل الآخرين وبتستغلهم وقدمت الشخصية دى فى المسلسل".
وتحدث أحمد فاضل عن المسلسل، قائلا: "معلوماتى كانت محدودة عن مرض التوحد والمسلسل كان رحلة تعليمية ليا وإني أعرف أكتر عن مرض التوحد".
ومسلسل حالة خاصة مكون من 10 حلقات، وعرض يناير الماضى على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.
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