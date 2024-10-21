شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الجناينى: لا يوجد جزء ثان من حالة خاصة والمسلسل أثر فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر أبطال مسلسل حالة خاصة، ندوة عن العمل خلال فعاليات creative industry summit، وهم المنتج طارق الجناينى والفنان حسن أبو الروس وداليا سليمان مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للتوحد وأحمد فاضل content producer watch it.

وقال المنتج طارق الجناينى: "عملت فوق الـ22 مسلسل و18 فيلم وأكثر من برنامج، ومسلسل حالة خاصة مهم بالنسبة ليا أوى لأنك مش كل يوم بتقدم حاجة تأثر فى المجتمع، وفى مسلسلات كانت بتحتاج لجزء ثان لكن مسلسل حالة خاصة لا يوجد جزء ثان منه، وبشكر منصة watch it على كل الدعم وإنها دائما بتدعم الشباب".

وقال حسن أبو الروس: "كنت لا أعلم شيئاً عن مرض التوحد ولكن بجد المسلسل خلانى أعرف قد إيه مرضى التوحد عندهم قدرة خاصة وتركيز هائل وعندهم مواهب كثيرة، وفيه ناس فى مجتمعنا لا تتقبل الآخرين وبتستغلهم وقدمت الشخصية دى فى المسلسل".

وتحدث أحمد فاضل عن المسلسل، قائلا: "معلوماتى كانت محدودة عن مرض التوحد والمسلسل كان رحلة تعليمية ليا وإني أعرف أكتر عن مرض التوحد".

ومسلسل حالة خاصة مكون من 10 حلقات، وعرض يناير الماضى على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.