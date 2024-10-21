خالد داغر مدير مهرجان الموسيقى العربية يشارك كعازف فى حفل الليلة العمانية

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يشارك الموسيقار خالد داغر مدير مهرجان الموسيقى العربية كعازف في حفل الليلة العمانية التي تقام حاليا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

قدم ثمانية مطربين عمانيين ميدلي لأغان، منها أغنية تحية حب ويشهد الله وعمان يا شمس الضحى ومشتاق للمغنى والحب لك انتي، وذلك خلال الليلة العمانية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقام بتأدية الأغانى المطرب فهد البلوشى وعائشة الزدجالي وخليل المخيني وايمن الناصر وأشواق وهيثم رافي.

وبدأ حفل الليلة العمانية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بكلمة مسجلة للفنانة يسرا التي تحضر الحفل، وقالت: هذه الليلة هي جسر التواصل بين حضارتين كبيرتين في دورة تحمل اسم فنان الشعب سيد درويش الذى غير مسار الموسيقى في مصر، واليوم يوجد ملحن عماني يحمل اسم السيد خالد بن حمد البورسعيدى الذي غير مسار الموسيقى في عمان، وتحية للموسيقار أمير عبد المجيد.

ويقدم غدا الثلاثاء الفنان الكبير هانى شاكر على مسرح النافورة ويقدم باقة من أجمل أغانيه بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو مصطفى حلمى ويسبقه فاصلا غنائيا للفنانة حنين الشاطر والفنانة إيمان عبد الغني بباقة متنوعة ومتميزة من أغاني التراث العربي.

ويحتضن مسرح النافورة يوم الأربعاء حفلاً للنجم الكبير على الحجار بمصاحبة أوركسترا هاثور السيمفونى قيادة المايسترو أحمد فرج ويسبقه فاصلاً للموهبة الإماراتية الواعدة أحمد الهاشمي.

ويختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، فعاليات دورته الـ32 فى الثامنة والنصف مساء الخميس 24 أكتوبر على مسرح النافورة، حيث يقام حفل للفنانة مى فاروق بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى والذي تتغني فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

قبلها يقدم كل من الصوليستات "الفنان مصطفى داغر (الكمان)، الفنان إسلام القصبجى (العود)، الفنان السعودى على خفاجى (البيانو) والفنان يحيى مهدى (تشيللو) وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي.

على أن يسبقه عرض على المسرح الخارجي لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يضم عددا من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.



خالد داغر مدير مهرجان الموسيقى العربية يشارك كعازف في حفل الليلة العمانية