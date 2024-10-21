شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الجناينى: جزء كبير من نجاح مسلسل حالة خاصة يرجع إلى موسيقى هانى شنودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر أبطال مسلسل حالة خاصة، ندوة عن العمل خلال فعاليات creative industry summit، وهم المنتج طارق الجناينى والفنان حسن أبو الروس وداليا سليمان مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للتوحد وأحمد فاضل content producer watch it.

وقال طارق الجناينى: "مهاب طارق المؤلف كاتب سكريبت حقيقى وحلو جدا وعامل بحث أكثر من رائع بأنه يقدم موضوع مهم وما يجرحش أى حد، والنجمة غادة عادل قدمت دورها بشكل أكثر من رائع وكانت كل يوم فى التصوير تدخل المكتب تعيط وكلها مشاعر خاصة إنها بتقدم شخصية أم وعندها طفل من مرضى التوحد".

وأضاف: "عرفنا جيل كامل مين هانى شنوده وكان ما اشتغلش من 2008 والسبب يرجع لعمرو دياب وأقنعه، والموسيقى كانت جزءا كبيرا من نجاح حالة خاصة".

وتابعت داليا سليمان مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للتوحد فوق 12 سنة: "بنعمل حملات توعية عن التوحد والمسلسل نجح وعمل حالة خطيرة ودخل كل بيت عربى وعمل توعية عن المرض لمده 100 سنة قدام".

مسلسل حالة خاصة مكون من 10 حلقات، وعرض يناير الماضى على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، آدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.