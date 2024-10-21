شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة التمثيل والغناء وتصوير العروض المسرحية مفاجآت مسرحية مش روميو وچولييت والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفنانة أميرة أحمد أحد أبطال عرض مش روميو وچوليت للمخرج عصام السيد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمسرحية عن ورشة في التمثيل والغناء سيتم إطلاقها قريباً بمشاركة نجوم العرض، مع وعد بالإعلان عن شروط التقديم قريباً.

وأكد الفنان أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية خلال كلمته بالمؤتمر على اعتزازه بأن هذا العرض الناجح من إنتاج المسرح القومي، مشيراً إلى أنهم على وشك البدء في تصوير العروض المسرحية، وسيكون أولها "مش روميو وجولييت".

‎مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومى بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاة من روميو وجوليت لوليام شكسبير، البطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقى، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد".

‎العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.



ورشة التمثيل والغناء وتصوير العروض المسرحية مفاجأت مسرحية مش روميو وچوليت



مؤتمر مسرحية مش روميو وچوليت