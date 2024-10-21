شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عصام السيد يمنح عضوية نادى روميو وچولييت للأب بطرس دنيال وبوسى شلبى والان مع تفاصيل الخبر

منح المخرج الكبير عصام السيد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية مش روميو وچولييت، في المسرح القومي، عضوية نادي مسرح "مش روميو وچولييت" الذي أعلن عن تدشينه الفنان الكبير عزت زين، لعدد من الشخصيات التي قدمت دعمها للمسرحية ومنهم الأب بطرس دانيال والإعلامية بوسي شلبي.

وعبر الأب بطرس دانيال عن سعادته بمشاهدة العرض، مؤكداً قوة الفن في نشر رسائل إيجابية في المجتمع، كما شاركت الإعلامية بوسي شلبي تجربتها مع المسرح ودعمها للأعمال الفنية الوطنية.

‎مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومى بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاة من روميو وجوليت لوليام شكسبير، البطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقى، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد".

‎العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.



المخرج عصام السيد يمنح عضوية نادي روميو وچوليت للأب بطرس دنيال وبوسي شلبي



عصام السيد يمنح عضوية نادي روميو وچوليت للأب بطرس دنيال وبوسي شلبي