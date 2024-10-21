شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تبحث عن تاجر الكوكايين الوردى.. باع منه للراحل ليام باين والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع ديللي ميل عن نتيجة تشريح جثمان ليام باين، حيث وجد في نظام الراحل ما يعرف الكوكايين الوردي بعدما سقط من شرفة الفندق الذي كان يقيم فيه، وفقًا لتقارير في الأرجنتين، ووجدت النتائج الأولية لاختبارات السموم لبقايا باين آثارًا للكوكايين والبنزوديازيبين والكوكايين والكوكايين الوردي، وهو مزيج من الميثامفيتامين والكيتامين والإكستاسي، فيما تبحث الشرطة عن تاجر المخدرات الذي امد ليام باين بالكوكايين الوردي.

وفي سياق متصل، أعلن المغنى الشاب زين مالك أنه سيعيد جدولة جولته بعد وفاة زميله السابق في فرقة One Direction ليام باين "المفجعة"، توفي باين الأسبوع الماضى بعد سقوطه من شرفة غرفته في الطابق الثالث في بوينس آيرس، الأرجنتين.

وكان من المقرر أن يُحيي مالك حفلا في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء القادم قبل الإعلان عن تغيير جدول الحفلات، وكان من المقرر أيضًا أن يغنى مالك البالغ من العمر 31 عامًا عروضًا في المملكة المتحدة في إدنبرة ولندن وولفرهامبتون وليدز ونيوكاسل ومانشستر طوال الشهرين الأخيرين من هذا العام.

كتب مالك، الذي ترك الفرقة في عام 2015 قبل أن يتوقفوا في العام التالي، على X يوم السبت: "نظرًا للخسارة المؤلمة التي عشتها هذا الأسبوع، فقد اتخذت قرارًا بتأجيل الجزء الأمريكي من جولة Stairway to the Sky، وتم إعادة جدولة التواريخ لشهر يناير وسأنشرها بمجرد تحديد كل شيء في الأيام القليلة القادمة، وستظل تذاكركم صالحة للتواريخ الجديدة، أحبكم جميعًا وأشكركم على تفهمكم".