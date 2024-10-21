شكرا لقرائتكم خبر عن عزت زين يعلن تدشين نادى أصدقاء مش روميو وجولييت والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان عزت زين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية مش روميو وچولييت، للمخرج عصام السيد عن تدشين عضوية نادي أصدقاء مش روميو وجولييت، حيث قال: النادي مفتوح لكل من وصل سنه 18 سنة، والعضوية تمنح لكل من حضر عرض مش روميو وجوليت 3 مرات، وهذه العضوية ستمنحنا معاملة Vip، ورقم تليفون يستطيع أن يحجز من خلاله للعرض في أي وقت، وهيكون عضو على جروب خاص بمش روميو وجولييت، كما سيشاهد فيديوهات التي نقوم بتصويرها في الكواليس، وهذه العضوية بالفعل تم منحها للبعض وسيعلن عن أسمائهم المخرج الكبير عصام السيد.

مش روميو وجوليت

‎العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.



عزت زين يعلن تدشين نادي أصدقاء مش روميو وچوليت



الفنان عزت زين من مؤتمر مسرحية مش روميو وچوليت

مؤتمر مسرحية مش روميو وچوليت