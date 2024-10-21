شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عادل عن "مش روميو وجولييت": تقديم عرض ماتينيه يوم الأحد من كل أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان ميدو عادل خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه صناع عمل مسرحية "مش روميو وچولييت" بالمسرح القومي، إن المسرح قائم ومسرح الدولة ناجح، وبما أنني واحد من أبناء مسرح الدولة فلابد أن أؤكد ان مسرح الدولة مهم وأنا وجيلي نتمني بناء العديد من المسارح الجديدة، والمفاجأة الثانية التي سنعلنها اليوم هي أننا سنعرض يوم الأحد من كل أسبوع عرض ماتينيه الساعة السابعة مساءً، وستكون هناك تخفيضات لكل شباب الجامعات.

ومن جانبها قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، وهي من أبطال العرض المسرحي: مش روميو وجولييت بالنسبة لي مسرحية خاصة، وأنا قدمت الكثير من المسرحيات، وأول وقوف لي كان على خشبة المسرح القومي، فالمسرح القومي بالنسبة لي له مكانة خاصة، ومش روميو وجولييت ليست فقط مسرحية ناجحة على خشبة المسرح، ولكنها ناجحة في كواليسها، لأن ما يحدث في الكواليس مهم جدا، مش روميو وجولييت هي طاقة حب بالنسبة للجمهور، وهي تتحدث عن الحب وهي رواية بتتقدم في 2024 ولكن بداخلها زمن الستينات، أنا سعيدة بوجودي معاهم جدا.

‎مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومى بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاة من روميو وجوليت لوليام شكسبير، البطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقى، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد".

‎العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.



ميدو عادل يكشف المفاجأة الثانية لمسرحية مش روميو وچوليت



ميدو عادل يكشف المفاجأة الثانية لمسرحية مش روميو وچوليت تقديم عرض ماتينيه يوم الأحد من كل أسبوع