"بجملة كوميديا التصريحات".. الحلفاوي يرد على تعليق مشجع زملكاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد الفنان نبيل الحلفاوي على مشجع لنادي الزمالك، وجه له رسالة على موقع إكس، قبل مباراة نهائي السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات يوم الخميس المقبل.

وكتب المشجع: "إيه رأي حضرتك في الاتفاق الآتي، احنا نكسب الأهلي 1/0 وإعمالًا بمبدأ حسن النية، نهديكم كأس السوبر المصري علشان تهدوا".

ليعيد الحلفاوي نشر تعليق المشجع عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "معقولة حضرتك؟، تهادونا بسوبر عندنا منه 14 وانتم يدوبك 4؟، يلا بجملة كوميديا التصريحات".

كما كشف الحلفاوي عن رأيه في حالة فوز نادي الزمالك بمباراة السوبر وقال: "نقول رأينا بكل موضوعية في اللعبات المثيرة للجدل سواء لنا أم علينا، بغض النظر عن نتيجة المباراة، وقد نخطئ أو نصيب، وساعات تلاقيها مش مستاهلة".

وحرص نبيل الحلفاوي على تهنئة النادي الأهلي عقب فوزه على نادي سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف وتأهله للمباراة النهائية ومقابلة غريمه نادي الزمالك وعلق: "مبروك، توفيق غير عادي لطاهر، رجولة ربيعة، مرونة شوبير، يفوزون على سيراميكا وكولر".

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