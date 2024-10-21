بالصور| تكريم هاني فرحات من كلية الإعلام في الجامعة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كرمت كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، المايسترو هاني فرحات تقديرًا لمشواره الفني ولنجاحاته، وأخرها قيادته لأوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية وكذلك الأوركسترا الفرنسي.

وأقيمت جلسة حوار جمعت هاني بطلاب الكلية والجامعة، تحدث خلالها عن الموسيقى وصناعتها وتأثيرها النفسي والتطورات التي طرأت عليها، وقال الدكتور محمد شومان عميد الكلية في بداية اللقاء إن المايسترو هاني فرحات صنع نجومية كبيرة وقدم كل النوعيات الموسيقية، وقاد أكبر الأوركسترا في العالم ودائم التطور.

وتحدث هاني فرحات حول الموسيقى وضرورة أن يهتم الموسيقي بتعلم أصولها وآلاتها وألا يعتمد على التكنولوجيا فقط، وشرح الطريقة الأنسب لتقديم الموسيقى التصويرية بقراءة السيناريو جيدا لتحديد نوعه وتأليف موسيقى مناسبة لكل عمل حسب تصنيفه.

وتحدث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الموسيقى، وطالب فرحات الطلاب الراغبين في التخصص بالموسيقى بكثرة الاستماع إليها حتى لا يقعوا في فخ التكرار و حتى تكون لديهم ثفافة موسيقية.

جدير بالذكر أن هاني فرحات شارك مؤخرًا في أكثر من حفل غنائي أحيته المطربة الكبيرة أنغام، كما يقود خلال الفترة المُقبلة أكثر من حفل تحييه في عدد من الدول العربية.