عرض عليها الزواج بحفل تامر حسني.. خطوبة شريف بديع وجنة عبدالمنعم (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان شريف بديع بخطوبته على الممثلة جنة عبدالمنعم، بعد أيام قليلة من تقدمه للحصول على موافقتها في إحدى حفلات تامر حسني الغنائية.

ونشرت جنة عبدالمنعم، صورًا من حفل الخطوبة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أعتقد أن هذه كانت أسهل كلمة نعم قلتها على الإطلاق!".

وأضافت: "مش قادرة أتخيل أنك قدرت تخطفني كده فى وقت قليل! جيت وكأنك روح لروحي، فعرفت معاك معنى أنك تتعلق بشخص.. أنا محظوظة اوى بيك!.. هذا ما نسميه الحب".

ليرد عليها شريف بديع، معلقا: "ربنا يقدرني دايما إني أسعدك وأعوضك وأكون دايما سندك وضهرك ومصدر أمانك بحبك".

وكان تامر حسني أتاح الفرصة في حفل غنائي أحياه للممثل شريف بديع ليعلن رغبته أمام الحضور في الارتباط بـ جنة، وظهر تامر وهو بجانب شريف على المسرح، ليطلب الأخير من حبيبته التواجد على المسرح وتقدم بطلب الزواج منها: "تتجوزيني"، لتعلن موافقتها، ليتدخل تامر حسني مازحًا: "أيوة إيه؟، أنا مش موافق، بتقولي أيوة بناء على إيه؟".

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