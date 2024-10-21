الحلفاوي يعلق على مباراة نهائي كأس السوبر المرتقبة بين الأهلي والزمالك.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة نهائي كأس السوبر المصري المرتقبة التي ستجمع ناديي الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في الإمارات.

وأعاد الحلفاوي نشر سؤال أحد متابعيه، على موقع إكس، حول ما سيقوله إذا ما فاز نادي الزمالك بالمباراة وكان السؤال كالتالي: "عارف يا فنان انك حقاني، هل لما يفوز الزمالك بالسوبر المصري هتطلع تقول الحكام بردو"، ليرد عليه الحلفاوي قائلا: "نقول رأينا بكل موضوعية في اللعبات المثيرة للجدل سواء لنا أم علينا، بغض النظر عن نتيجة المباراة، وقد نخطئ أو نصيب، وساعات تلاقيها مش مستاهلة".

وحرص نبيل الحلفاوي على تهنئة النادي الأهلي عقب فوزه على نادي سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف وتأهله للمباراة النهائية ومقابلة غريمه نادي الزمالك وعلق: "مبروك، توفيق غير عادي لطاهر، رجولة ربيعة، مرونة شوبير، يفوزون على سيراميكا وكولر".

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