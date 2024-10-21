بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني.. بدء تصوير فيلم "درويش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بدأ صنّاع فيلم "درويش" تصوير أولى مشاهدهم في العمل الذي يمثل أحدث تعاون بين الفنان عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني على شاشة السينما.

تدور أحداث فيلم "درويش" حول محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، من تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، ويضم نخبة من النجوم: محمد شاهين، خالد كمال، تارا عماد ومصطفى غريب.

الفيلم شراكة بين ڨوكس ستوديوز، وOne to One Productions، وFilm Clinic، وFilm Square.

وفي بيان صحفي صرحت دارين الخطيب، نائب رئيس ڨوكس ستوديوز: "يمثل فيلم (درويش) مرحلة جديدة وجريئة لڨوكس ستوديوز. فنحن لا نروي قصة فحسب، بل نخلق تجربة فريدة يتفاعل معها الجمهور في العالم العربي، وهدفنا هو رفع مستوى السينما الإقليمية عبر الجمع بين طاقم عمل مميز وإنتاج عالي الجودة. يتناول (درويش) تعقيدات الطبيعة البشرية ضمن إطار مليء بالحنين إلى الماضي."

وقال المنتج ممدوح السبع "يعتبر (درويش) خطوة مهمة نحو الأمام لشركة One to One، حيث يعكس هذا المشروع التزام الشركة بإنتاج أفلام تصل إلى المشاهدين حول العالم. ويشرفنا أن نتعاون مع شركاء موهوبين لتحقيق هذه الرؤية الطموحة."

وأضاف المنتج محمد حفظي، مؤسس "الفيلم يمنحنا فرصة للوصول إلى آفاق إبداعية جديدة. نحن واثقون من أن هذا الفيلم، بتعمقه في الطبيعة الإنسانية، سيترك أثرا دائمًا على المشاهدين وصناعة السينما."

وعلق المنتج أحمد بدوي "يمثل الفيلم محطة مهمة في السينما الإقليمية. هدفنا هو تقديم محتوى عالي الجودة يتماشى مع طموحات هذا الفيلم. نحن متحمسون لكوننا جزءًا من هذه الشراكة الاستثنائية."

يمثل فيلم "درويش" التعاون السابع بين الفنان عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني بعد أن تشاركا بطولة عدد من الأعمال ما بين السينمائية والتليفزيونية كانت بدايتها بمسلسل "المواطن إكس" عام 2011، ومسلسل "طرف ثالث" عام 2012، مرورًا بفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة" عام 2016، ومسلسل "جراند أوتيل" بنفس العام، مسلسل "عشم إبليس" عام 2017، نهاية بفيلم "شقو" عام 2024.

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