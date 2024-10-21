شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار عن "مش روميو وجولييت": دعوات مجانية للمسرحية وأشكر الجمهور على الدعاية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بصناع العرض المسرحي “مش روميو وجولييت”، بطولة النجم علي الحجار والنجمة رانيا فريد شوقي وإخراج عصام السيد، للاحتفال باقتراب إيرادات العرض من مليون جنيه بعد 66 ليلة عرض ناجحة.

وافتتح المخرج عصام السيد المؤتمر بالتأكيد على أن هذا اللقاء كان من المفترض أن ينعقد قبل افتتاح العرض، إلا أن الظروف أجّلته لما بعد الافتتاح، وقال السيد: “هذا المؤتمر يُقام لتوجيه الشكر للجمهور الذي دعمنا ووقف بجانبنا، مما جعل الحملة الدعائية للعرض تفوّقت على أي عرض آخر بفضل دعم الجمهور والجمهور هو من قام بالدعاية للعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان لذلك دور كبير في نجاحنا.

ومن جانبه أشار الفنان علي الحجار إلى أهمية الدعاية لأي عمل مسرحي، خصوصاً في ظل غياب الدعم المالي للدعاية. وأضاف: “المفاجأة الأولى التي نقدمها اليوم هي أننا حققنا إيرادات تقترب من مليون جنيه بعد 66 ليلة عرض، منهم 3 ليالٍ بدون مقابل بدعاية قام بها الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع: وجدنا أن الليلة كسبت 16 ألف جنيه بدعاية نحن من نقوم بها على السوشيال ميديا، لذا قررنا أن آخر 7 تذاكر للوصول لمليون جنيه سيُمنحون دعوات مجانية ولهم دعوتان لحفلاتي في أي حفلة يختارونها.

‎مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومى بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاة من روميو وجوليت لوليام شكسبير، البطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقى، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد".

‎العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبد الرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.



علي الحجار يكشف عن أولى مفاجآت عرض مش روميو وجوليت



مؤتمر مسرحية مش روميو وجوليت