الملكة رانيا تلتقي بأصحاب مشاريع إنتاجية وتقدم لهم الدعم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - استمراراً لجهودها، ونشاطها الدائم، وجولاتها الحيّة على الأرض، ودعمها للشباب، و الأعمال اليدوية المحلية، وللمشاريع الصغيرة، زارت اليوم االملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، مجموعة من الشباب، أصحاب مشاريع صغيرة، وذلك من أجل تقديم الدعم المعنوي لهم، وجلست معهم واحتسوا القهوة سوياً، ونشأ بينهم حوار بسيط، عبرت فيه الملكة عن دعمها لهم، وإعجابها بمنتجاتهم، وقالت لهم في آخر اللقاء "الله يوفقكم"، كما عبروا لها عن امتنانهم لتلك الزيارة، وأطلعت بنفسها على بعض منتجاتهم.

الملكة رانيا تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة

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وجاءت زيارة الملكة رانيا العبد الله، اليوم الإثنين، لمجموعة من شباب محافظة العاصمة أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة القائمة، ضمن حرصها على تقديم كل ما يساعد على تطوير هذه المشاريع، والتي بلغ مجموعها منذ بداية العام نحو 190 مشروعاً في مختلف محافظات المملكة الأردنية.

وتم اختيار تلك المشاريع من خلال مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المحافظات، وكان لمؤسسة نهر الأردن دور في اختيار عدد من تلك المشاريع ضمن برنامج تمكين المجتمعات الذي تنفذه المؤسسة.

وخلال اللقاء تبادلت الحديث مع أصحاب المشاريع عن كيف ساعدت تلك المشاريع على إتاحة فرص عمل وبناء مهارات حرفية ومهنية للشباب.

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الملكة رانيا تُهدي الأميرة إيمان كلمات رقيقة

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شاركت الملكة رانيا العبد الله، الشهر الماضي، تحديداً يوم 27 سبتمبر 2024، صورة عفوية للأميرة إيمان، تبدو فيها مشرقةً بابتسامتها الهادئة، وذلك بمناسبة يوم ميلادها، وأرفقت معها تعليقاً جاء كالتالي: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي إيمان، فخورة فيكِ، اليوم وكل يوم".



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معايدة الملكة رانيا للأميرة سلمى في يوم ميلادها

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كما وافق يوم 26 سبتمبر يوم ميلاد الأميرة سلمى، ولهذه المناسبة، وكعادتهما دائماً حرص كلٌ من الملكة رانيا والأمير الحسين على توجيه معايدة رقيقة للأميرة سلمى.

شاركت الملكة رانيا من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة تجمعها بالأميرة سلمى، وأرفقتهما بتعليق باللغتين العربية والإنجليزية، جاء فيه: "ابتسامتك بتنور حياتي، كل عام وأنت بألف خير حبيبتي سلمى".



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