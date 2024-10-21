شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "كوكتيل" يعيد محمد رجب للسينما بعد غياب 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد النجم محمد رجب مع المنتج أحمد السبكى على فيلم جديد يحمل اسم كوكتيل، من تأليف محمد سمير مبروك، ومن المقرر تصويره والإعلان عن أبطاله خلال الفترة المقبلة.

وقدم محمد رجب العديد من الأفلام الناجحة على مدار مسيرته الفنية، كان آخرها فيلم بيكيا، عام 2018، وشاركه البطولة أيتن عامر، ومحمد لطفى والمطربة الشعبية بوسى وأحمد حلاوة، وسامية الطرابلسى، وبدرية طلبة، وشيماء سيف، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإنتاج أحمد السبكى، وإخراج محمد حمدى.



محمد رجب والسبكى وكريم السبكى



محمد رجب والسبكى

وكان آخر أعمال محمد رجب، مسلسل مشوار الونش الذى تم عرضه العام قبل الماضى، والعمل مكون من 45 حلقة، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وشارك فى بطولته محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين.