شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة وجنات وريهام عبد الحكيم فى الليلة العمانية على المسرح الكبير.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد رحلة إبداع مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ32 الذى يديره الدكتور خالد داغر، حيث تشهد فعاليات الإثنين 21 أكتوبر حفلين يقامان فى الثامنة والنصف مساء.

فعلى المسرح الكبير وتحت عنوان ليلة عمانية يجتمع نخبة من النجوم العرب مع مطربى سلطنة عمان ليتغنوا بألحان الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدى، بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو أمير عبد المجيد وتحل عليهم الفنانة القديرة لطيفة كضيف شرف مع كل من الفنانة جنات والفنانة ريهام عبد الحكيم.



لطيفة



ريهام عبد الحكيم



ريهام عبدالحكيم فى بروفة حفلها

ويحتضن مسرح الجمهورية حفلا لفرقة كنوز بقيادة المطرب محمود درويش الذى يقدم كوكبة من أعمال زمن الفن الجميل التى شكلت جانبا من الوجدان الفنى للمجتمع.

يذكر أن الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدى كرم ضمن أبرز 19 شخصية فنية فى حفل افتتاح دورة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32 ويعد أحد أبرز الملحنين في سلطنة عمان، وقامة إدارية بارزة، أسس شركة سابكو للفنون عام 1982، أول شركة إنتاج فني في عمان، وأسهم في إنتاج العديد من الأعمال الفنية المميزة.

ويعتبر السيد خالد أحد أشهر الملحنين العمانيين، لحن العديد من الأغاني الوطنية والاستعراضية وله أكثر من مئتى عمل موسيقى، غنى له فنانون من عمان والوطن العربي مثل محمد عبده وعبد المجيد عبد الله وغيرهم، له إسهامات بارزه في مهرجان الأغنية العمانية ودعمه للمواهب الصاعدة.