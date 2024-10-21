شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من بروفة فريق أوبريت راحت عليك قبل حفلة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اليوم فريق عمل أبطال الأوبريت الغناىى راحت عليك لموسيقار الشعب سيد درويش بروفة للعرض من إخراج مهدى السيد استعدادًا للعرض يوم الأربعاء المقبل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ32 رؤية فنية محمد عبد القادر، توزيع أوركسترالي فراس نوح، تصميم ديكور عبد المنعم المصرى، تصميم إضاءة ياسر شعلان، أداء الفنانين أحمد عفت، صابرين النجيلى، سمية وجدى، محمد حمدان، محمد أمين، يوسف طارق وهانى عبد الناصر وكورال صوت العاصمة.



الأوبريت الغناىى راحت عليك فى مهرجان الموسيقى



الأوبريت الغناىى راحت عليك



الأوبريت الغناىى راحت عليك بمهرجان الموسيقى

الأوبريت تم إنتاجه عام 1920 وكتبه سيد درويش مستلهمًا عملاً بعنوان المغول العظيم للمؤلف الفرنسي أدموند أودران وعربه وكتب أشعاره أمين صدقى كما شارك المؤلف الموسيقى كامل الخلعى بتلحين أغنيتين منه وقدمته آنذاك فرقة على الكسار المسرحية وتدور أحداثه فى مقاطعة هندية عن حاوى من أصل مصرى تساعده ابنته فى العروض، ويقع فى غرامها كل من ولى عهد الهند وتاجر أمريكي يطلبها من والدها، لكن الفتاة ترفضه وتتوالى الأحداث.

ويقام العرض بعد غدٍ الأربعاء الموافق 23 أكتوبر علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ32