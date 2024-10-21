شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القس بعد انتهاء تصوير برغم القانون: انتهت رحلة ممتعة لعائلة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد القس عن سعادته بانتهاء تصوير مسلسل برغم القانون والكواليس التي عاشها داخل اللوكيشن، حيث كتب على حسابه على "فيس بوك": "انتهى تصوير مسلسل برغم القانون.. وانتهت رحلة ممتعة لعائلة كبيرة".

وتابع محمد القس: "شركة فنون مصر الأستاذ ريمون مقار شكرًا لهذا التعب الجميل والتجربة المميزة، شكرًا لأنك محارب لا يعرف الاستسلام، والأستاذ محمد محمود عبد العزيزكنت سند لكل زملائك ومتواضع بقلبك وكبير بفنك، شكرا يا كبير يا ابن الكبير".

واستكمل: "الأستاذة إيمان العاصي أحبك بقدر كرهك لأكرم، أخت عظيمة ونجمة وإنسانة أغرقتينا حبًا وفنًا، والأستاذ هاني عادل إبداعك في تقمص وليد هو من أبرز أكرم، شكرًا لكل ثانية قضيتها معك امام الكاميرا وخلفها تعلمت منك الكثير ولم يكن أكرم لو لم يكن إبداعك في وليد بهذه الحرفية، والأستاذ إيهاب فهمي خير سند وصديق شكرًا لفنك وأخوتك شكرًا لأنك لونت شعبان الجرابعة بشكل منقطع النظير، والأستاذ وليد فواز سهلك الممتنع أضاف لي الكثير وللعمل وللجمهور تعلمت منك ما لا أتعلمه أدام الله فنك".

وأضاف القس: "الأستاذة رحاب الجمل كيف لي أن أشكر قلبك الذي أحاطنا محبة وفنك الذي سافر بنا بعيدًا شكرًا لأنك انتي انتي بدون رتوش بكل العظمة، والأستاذة فرح يوسف مشاهدي معك كبرتني شكرًا لكل مساحاتك التي تعطينها دون مقابل لعظمة بساطت، والأستاذة جوري بكر أدخلتيني في عائلتك وغمرتيني فنا ومحبة شكرًا لأنك فنانة تتواضع محبة لكل من يعرفها، وأستاذتي عايدة رياض لم أتشرف ان اقف أمامك أمام الكاميرا لكنك ملكت قلبي بكل ما تملكيه من فن ومحبة منذ قديم فنك.. ملكة شاشة.. وملكة قلوب".

وتابع: "الأستاذ نبيل علي ماهر شكرًا لأنك أضفت لنا وكبرتنا وسمحت لنا أن نشاركك ولو جزءا من مسيرتك العظيمة، الاستاذ شادي مقار قلبك الكبير ملكني منذ أول لحظة شكرا لهذا القلب والفن، أما أولادي مازن علوان وجاسيكا حسام الدين ويما مصطفي وسليم يوسف رغم سنكم الصغير الا انني تعلمت من فنكم الكبير شكرا لكم".

واستكمل: "نجمي الكبير الأستاد صبري عبد المنعم بلسان كل من شارك في هذا العمل شكرا لانك نثرت علينا ورداً من فنك العظيم، والمخرج الاستاذ شادي عبد السلام شكرا لانك لا تتنازل عن فنك ورؤيتك واستطعت ان تعطي كل ممثل من قلبك وروحك، والكاتبة نجلاء الحديني شكراً لانك كنتي معنا قلبا وورقا وفكرا شكرا لهذا الابداع الذي امتعنا، والاساتذة عابد عناني وياسر عزت وبتول الحداد واحمد الشحري واحمد شعراوي ولبني ونس وطارق والي وعادل شعبان واحمد يونس وعبد المنعم المرصفي ومحمود فارس والجميل عمر فريد والاستاذ النجم الكبير محمد الدسوقي، شكرا وتشرفت ان شاركتكم هذا الفن".

وأضاف: "الاستاذ علي عادل شكرا لك و لفريقك الرائع الذي اظهرنا بهذه الصورة، وتشرفت ان اتعلم منك أستاذ، وفريق الانتاج كاملا والغخراج كاملاً، والسادة الممثلين الذي ظهرو معنا ولو بوجوههم الجميلة الف شكر لمنحي شرف مشاركتكم هذا العمل".

واختتم حديثه: "اعتذر ان نسيت شخصاً بالاسم وسقط سهوا، وشكرا لكم جميعا والف مبروك، أما الجمهور الغالي والنقاد حتي الذين لم استطع ان اجعلهم يحبون عملي شكرا لكم ولآرائكم وتشجيعكم وانتقاداتكم واتمنى أن اقدم الأفضل باذن الله".

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.