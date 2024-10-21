شكرا لقرائتكم خبر عن بروفة هاني شاكر وحنين والمايسترو مصطفى حلمى قبل حفلتهما بمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان الكبير هاني شاكر، من البروفة الأخيرة قبل حفلته غدًا الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ32 والتى يحتضنها مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وعلي أنغام الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي أجرى أمير الغناء العربي هاني شاكر بروفة على أحد الأغنيات بمصاحبة المطربة الشابة حنين والتى ستشاركه الغناء فيها أثناء الحفل غدًا.

ومن المقرر أن يعتلى الفنان الكبير هانى شاكر مسرح النافورة ويقدم باقة من أجمل أغانيه بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو مصطفى حلمى ويسبقه فاصل غنائي للفنانة حنين الشاطر والفنانة إيمان عبد الغني بباقة متنوعة ومتميزة من أغاني التراث العربي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

ويختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، فعاليات دورته الـ32 فى الثامنة والنصف مساء الخميس 24 أكتوبر علي مسرح النافورة حيث يقام حفل للفنانة مى فاروق بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى والذي تتغني فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو. قبلها يقدم كل من الصوليستات "الفنان مصطفي داغر (الكمان)، الفنان إسلام القصبجى (العود)، الفنان السعودى على خفاجى (البيانو) والفنان يحيى مهدى (تشيللو) وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي. على أن يسبقة عرض علي المسرح الخارجي لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يضم عددا من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.

هاني شاكر من بروفة حفله في مهرجان الموسيقى العربية



لقطات من بروفة هاني شاكر وحنين بصحبة المايسترو مصطفي حلمى

بروفة هاني شاكر وحنين بصحبة المايسترو مصطفي حلمى



لقطات من بروفه هاني شاكر وحنين بصحبة المايسترو مصطفي حلمى قلبا حفلتهما غدا

لقطات من بروفه هاني شاكر وحنين