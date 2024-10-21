شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 28.. مواعيد العرض والإعادة على ON وwatch it والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى، في الثامنة مساء اليوم الإثنين على منصة watch it، بينما تعرض على قناة ON غدًا الثلاثاء الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء.

شهدت الحلقة السابعة والعشرون اكتشاف ليلى (إيمان العاصى) نقل ياسر (وليد فواز) أخبارها إلى أكرم (محمد القس) مقابل المال بعدما أخبرتها فاتن (رحاب الجمل) بالأمر، وفى نفس الوقت استطاعت ليلى تبرئة وليد (هانى عادل) من تهمة قتل بدوى (ياسر عزت) بعدما كشفت العديد من الدلائل وعدم دقة تحريات المباحث في القضية ليحصل على البراءة وإعادة التحريات في القضية.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.