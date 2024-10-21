فن ومشاهير

تركي آل الشيخ يكشف عن مسابقة لتصوير موسم الرياض

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، عن مسابقة جديدة للسعوديين فقط، لتصوير فعاليات موسم الرياض

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، مقطع فيديو يعلن فيه عن المسابقة، قائلا: "مسابقة كل أسبوع والجائزة سيارة سحب على أفضل مقطع يتصور من سعودي أو سعودية لفعاليات موسم الرياض، مدة المقطع ما يتعدى دقيقة".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.


اقرأ أيضا

بعد نجاح "برغم القانون".. محمد القس يوجه رسالة لهؤلاء

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا