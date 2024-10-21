ماذا قال أيمن مطهر بعد نهاية مسلسل بيت العنكبوت؟

أيمن مطهر يوجه رسالة للمشاركين في مسلسل "بيت العنكبوت"

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ثنائية مميزة بين أيمن مطهر وهيلدا ياسين في " بيت العنكبوت"

نهاية مأساوية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:21 مساءً - أسدل الستار على حلقات مسلسل "" والذي حظي بإشادة كبيرة وواسعة من شريحة عريضة من محبي الأعمال الدرامية، بعد أن لمست أحداثه وقصته قلوبهم ومشاعرهم.وشارك في العمل كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم، فايز بن جريس ، تركي الكريديس، جبران الجبران، غادة الملا، لبنى عبد العزيز، أصايل محمد هاشم نجدي، والعمل من تأليف محمد حنش، وإخراج بهاء خداج.ومن بين نجوم المسلسل الذين عبروا عن سعادتهم الشديدة بالمشاركة في هذا العمل هو الفنان، الذي حرص على توجيه رسالة شكر للجمهور الذي تفاعل مع قصة "بيت العنكبوت"، واختص في رسالته مخرج العمل بهاء خداع بسبب النصائح التي وجهها لها أثناء تصوير مشاهده، إلى جانب الفنان فايز بن جريس على الأداء الرائع الذي قد مه واصفاً إياه بالفنان المبدع.وشارك " مطهر" متابعيه عبر صفحته على " إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس المسلسل، معلقاً: "كانت أيام ممتعه قضيناها معكم، شكراً بحجم السماء لتفاعلكم ولمشاركتكم ردود أفعالكم، شكراً لمخرج العمل الأستاذ بهاء خداج على نصائحه وتوجيهاته، شكراً للمنتج الأستاذ أوس الشرقي على إتاحة الفرصه للمشاركة ولفريق العمل الفني والإنتاجي على تفانيهم، شكراً لجميع الممثلين على إخلاصهم وجديتهم في أداءات أدوارهم بشكل ملهم".وتابع: "وشكر خاص لأخوي في العمل وخارج العمل فايز بن جريس على جهدك الملموس والأداء المميز وهذا مب مستغرب من فنان متجدد ومبدع مثلك، لطالما كان ولازال العمل معك ممتع يا حبيب أخوك" .ظهر الفنانبشخصية "ماجد" حيث شكل ثنائية مميزة مع "أمل" الفنانة هيلدا ياسين حيث جمعهما خط درامي رومانسي ولكن تعكر صفوه، لتأتي نهاية المسلسل لتعيد هذا الخط مرة أخرى خاصة بعد اكتشاف " أمل" حقيقة مرض ماجد وطلبت منه ألا يتركها لأنها علمت بكل شيء عن مرضه، حيث وافق ماجد أن يظل متواجداً في حياتها وتراجع عن قراره.يمكنكم قراءة .. أيـمـن مطهر في حوار خاص لــ"الخليج 365": انعزلت عن السوشيال ميديا من أجل "كيان"وجاءت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "" مأساوية للغاية، خاصة بعد قيام "نورة" الفنانة لبنى عبد العزيز بـ إشعال النيران في جسدها، وقت معرفتها بحضور رجال الشرطة للقبض عليها بسبب الحادث الذي دبرته لزوجها وزوجته الأخرى، إلا أن المصير الذي واجهته كان صعباً حيث تعرض جزء كبير من جسدها ووجهها لتشوه بسبب النيران إلى جانب قضاء عقوبتها داخل السجن وهناك أنجبت طفلة وحاول والدها أن يزورها في السجن لترى ابنتها لكن الطفلة الصغيرة شعرت بحالة من الخوف الشديد منها.وتدور أحداث المسلسل السعودي حول الشقيقين راشد وفيصل اللذين يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمعهما في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما، ستحرص زوجة راشد نورا على تغذية نارها بمهارة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».