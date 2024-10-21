في فؤاد تشوق متابعيها لعمل فني جديد: شخصية مثيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:21 مساءً - كشفت الفنانة السعودية في فؤاد عن مشاركتها في عمل فني جديد دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق به، سواء اسمه أو حتى المشاركين معها، سوى أنها سوف تقدم من خلال أحداثه شخصيةً جديدةً لم تطرق لها من قبل في أعمالها الشابقة، واصفة إياها بالمثيرة.
وتابعت: "أحب أفرغ مشاهدي وأرتبها أكتبها أفهمها بعدين أعيشها في خيالي، وعلى الكاميرا أحسها وأستمتع. قريباً جداً رح تستمتعوا معاي بشخصية جديدة مثيرة".
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وشارك في العمل كوكبة من النجوم منهم إبراهيم الحجاج، ميلاالزهراني، إبراهيم الخيرالله، حكيم جمعة، والعمل من إخراج منيرالزغبي، وتأليف بلال سالم وأماني السليمي.
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في فؤاد تواصل التحضير لعملها الفني الجديدشاركت في فؤاد متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تواصل التحضير للدور الذي سوف تلعبه بعملها الجديد، وهي في حالة من التركيز الممزوج بالشغف، وعلَّقت بالقول: "ما تتخيلو قد ايش أستمتع وأنا أحضر شخصية جديدة، أدخل في كل تفاصيلها، آخذ من روحها، عقلها، قلبها وأزرعة داخلي وأتناغم معاه، وجعها يوجعني وفرحها يفرحني وفجعتها تفجعني".
وتابعت: "أحب أفرغ مشاهدي وأرتبها أكتبها أفهمها بعدين أعيشها في خيالي، وعلى الكاميرا أحسها وأستمتع. قريباً جداً رح تستمتعوا معاي بشخصية جديدة مثيرة".
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A post shared by FAY FOUADفي فؤاد (@fay_fouad)
ظهور خاص في كليب غنائيكان للفنانة في فؤاد ظهور خاص ومميز في أغنية "وقعتك سودا" للفنان علي كاكولي والتي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وتم تقديمها باللهجة المصرية، وهي من كلمات حسام سعيد وألحان كريم محسن، حيث دار بين الثنائي حوار يغلب عليه الحدة وخفة الدم وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "شكلك يظهر نسيت عمايلك السودا... راجع عامل عبيط ده وقعتك سودا".
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مشاركة درامية سابقةكان للفنانة في فؤاد مشاركة درامية سابقة في مسلسل "الخطب ب" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الأخير، والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول فريق مسرحي يُقرر ترك التمثيل لبرهة من الوقت، والقيام بمهمة خاصة، حيث يتنكرون في شخصيات مختلفة لرصد وإفشال عمليات نصب واحتيال، وتتوالى الأحداث.
وشارك في العمل كوكبة من النجوم منهم إبراهيم الحجاج، ميلاالزهراني، إبراهيم الخيرالله، حكيم جمعة، والعمل من إخراج منيرالزغبي، وتأليف بلال سالم وأماني السليمي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».