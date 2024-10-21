إلهام الفضالة توجه رسالة خاصة لزوجها شهاب جوهر 

إلهام الفضالة وشهاب جوهر من كواليس مسلسل "خواتي غناتي"

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تواجد في الموسم الدرامي الرمضاني 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:21 مساءً - دائماً ما يحرص المنتج والفنانعلى دعم ومساندة زوجته الفنانةفي كل عمل درامي جديد تشارك به وتقدم بطولته، وهذ ما حدث في مسلسل "خواتي غناتي" والذي يُعرض حالياً، هذا الأمر أثنت عليه "الفضالة" ودفعها لتوجيه رسالة شكر من نوع خاص لزوجها.نشرت الفنانة إلهام الفضالة عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" صورة جمعتها بزوجها الفنان شهاب جوهر من كواليس مسلسل "خواتي غناتي"، وعلَّقت بالقول: "إنتَ السند والعزوة والروح والرية.. صورة من كواليس مسلسل خواتي غناتي".وتُقدم "الفضالة" في المسلسل شخصية "غيداء" وهي الأخت الكبيرة التي صارت محل "الأم"، والتي اختفت خلال فترة طفولتها؛ لتتحمل هي مسؤولية تربية أخواتها، إلى جانب الاهتمام بوالدها "المسن" المتقدم في العمر.ويضم العمل كوكبةً من نجوم الخليج بجانب، منهم فيصل العميري، طيف، شهد الياسين، عبد الله يهمن، في الشرقاوي، فهد باسم، وآخرون، والعمل من إخراج سائد بشير الهواري، ومن تأليف جميلة جمعة.يمكنكم قراءة: إلهام الفضالة في حوار خاص لـ«الخليج 365»: خواتي غناتي.. خليط من الحب والأنانيةتُشارك الفنانةفي الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل "بيت حمولة" والذي انتهت من تصوير كافة مشاهده خلال اليومين الماضيين.وخلال أحداث مسلسل "بيت حمولة" ستظهر الفنانة إلهام الفضالة بشخصية "جميلة" ذات الطباع الحادة، والتي تقرر أن تجمع أبناءها وزوجاتهم في منزل واحد، بهدف السيطرة عليهم جميعاً.إذ يجمع العمل كوكبة كبيرة من نجوم الخليج وعلى رأسهم، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي ، حسين الحداد وأخرون، والعمل من تأليف جميلة جمعة، ومن إخراج سائد بشيرالهواري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».