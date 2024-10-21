شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست طارق رفعت: لا بد من خطة واضحة لتنسيق رسائل الوعى الصحى بالعمل الدرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المخرج والسيناريست طارق رفعت، بضرورة وجود خطة واضحة تهدف إلى التنسيق بين الجهات الحكومية من أجل رفع الوعي الصحي العام من خلال الأعمال الدرامية.

جاء ذلك ضمن جلسات اليوم الثاني لمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، تحت عنوان الصحة والدراما السينمائية والاعلام وآفاق التكامل والتنمية في الجمهورية الجديدة.

وأضاف طارق رفعت، أن الأعمال الدرامية من الممكن أن تلعب دورا كبيرا في مراحل الوقاية والتعامل مع الأمراض وايضا التعافي منها، مشيرا إلى أن العمل الدرامي في مصر يحفل بعدد كبير من الأعمال الدرامية التي كانت تعالج عدد كبير من القضايا الصحية ومن أهمها فيلم افواه وأرانب لفاتن حمامة، والذى جاء من خلال إنتاج مشترك مع جهاز تنظيم الأسرة وكان معد له بشكل جيد للتوعية بالقضية السكانية في مصر.

ولفت رفعت إلى خطورة الرسالة الطبية التي يتم الترويج لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" لأنها خالية من الرقابة، ولكن من الممكن أن نحسن استغلالها إذا تمت تحت إشراف علمي.