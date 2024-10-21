شكرا لقرائتكم خبر عن جوري بكر تعلن طلاقها رسميًا من زوجها: انفصلنا من 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفنانة جوري بكر طلاقها رسميًا من زوجها، حيث كشفت في تصريحات تليفزيونية عن أن الطلاق تم منذ ثلاثة أشهر بسبب خلافات ومشاكل وصلت بينهما إلى طريق مسدود حتى قررا أن يذهب كل واحد في طريقه بعيدًا عن الآخر.

وكانت جوري بكر قد أعلنت انفصالها عن زوجها فى شهر مايو الماضى، قبل إعلان عودتهما مرة أخرى بعد أقل من شهر على إعلان الخبر حيث قالت وقتها فى منشور على إنستجرام: "تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو ابني وأتمنى للناس تدعيلنا بالسعادة والبركة وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك.

يذكر أن جورى بكر يعرض لها حالياً مسلسل برغم القانون، من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.